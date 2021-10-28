Атырау предстоит стать одним из ключевых центров изучения золотоордынского наследия – Абаев

В городе Атырау прошла международная научно-практическая конференция "Ұлық ұлыс – Алтын Орда" в честь 30-летия Независимости, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил участников международной научно-практической конференции "Ұлық ұлыс – Алтын Орда" с ее открытием.

Данное мероприятие проводится в честь 30-летия Независимости, – говорится в поздравлении главы государства. – История Золотой Орды неразрывно связана с летописью современной казахской государственности. Расположение знаменитого мавзолея Джучи хана и города Сарайшык на территории Казахстана и нахождение многочисленных письменных источников в зарубежных архивах – яркое тому подтверждение.

По мнению президента, история Золотой Орды до сих пор нуждается в глубоком изучении. "Мы должны показать всему миру ценные экспонаты эпохи Золотой Орды и эффективно использовать их для развития сферы туризма, – подчеркнул Токаев. – Древние памятники и современные комплексы на берегах Урала и на склонах Улытау позволяют это сделать в полной мере. Золотая Орда оставила особый след и в судьбе многих братских стран. Поэтому перед международным научным сообществом стоит задача совместного изучения нашей общей летописи".

Дата и место проведения конференции выбраны не случайно.

Буквально неделю назад Касым-Жомарт Токаев лично посетил историко-культурный комплекс "Жошы хан" в Улытау – месте захоронения великого основателя Улуг Улуса, – сообщил присутствовавший и выступивший на форуме первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Даурен Абаев. – Перенимая эстафету этого знакового события, мы собрали цвет казахстанской и международной исторической науки здесь, на священной атырауской земле, чтобы обсудить и осмыслить наследие великой империи Средневековья, Степного Рима, могущественной державы своего времени.

Атырау для нас не просто нефтяная столица, это западный рубеж нашей необъятной родины, земля, подарившая народу славных батыров и мужей, внесших колоссальный вклад в историю страны. Здесь испещренные каспийскими ветрами еще лежат руины городища Сарайшык или Кіші Сарай, как его называли наши предки. Его расцвет пришелся именно на ордынский период нашей истории. Здесь проходило важное Северное ответвление Великого шелкового пути, соединявшее Сарай-Берке с Хорезмом, процветала торговля и городская культура. Здесь были построены уникальные гидротехнические сооружения. Здесь чеканилась собственная монета. Здесь на ханский престол восходил Жанибек, сын Узбека, которого в русских источниках называли "добрым", а венецианские и генуэзские колонисты принимали мир на его условиях.

Даурен Абаев считает, что Атырау по праву предстоит стать одним из ключевых центров изучения золотоордынского наследия.

"Для нас Золотая Орда – это не просто страница истории. Это колыбель казахского этноса и государственности. В плавильном котле Улуг Улуса мы берем начало: там наши истоки, там наши корни. Это не попытка самоутверждения за счет истории, это факт, подтверждаемый исследованиями генетиков. Больше того, Улус Джучи – это архетип степной государственности. …Не случайно Елбасы в 2014 году в своем знаменитом интервью, данном в сени Улытауских гор, обозначил прямую линию преемственности Казахского ханства от Золотой Орды. Символика и смыслы Улуг Улуса по сей день буквально вкраплены в сознание нашего народа", – подчеркнул Абаев.

По его мнению, наша новая столица – город Нур-Султан – воплотил в себе ордынскую традицию строительства прекрасных городов посреди Великой степи.

Наша фундаментальная цель – формирование национальной идентичности, реконструкция исторического сознания и укрепление казахстанского патриотизма. При этом изучение вклада Золотой Орды – не панацея, способная решить все проблемы идеологического характера. Это составная часть одной большой и комплексной работы по интерпретации национальной истории с позиции подлинно независимого и суверенного государства.

Говоря об этом, Абаев напомнил, что нам предстоит решить следующие задачи:

- преодоление фрагментарности и тенденциозности исторического знания;

- создание новой общегражданской модели истории как основы коллективной исторической памяти;

- преодоление европоцентристских подходов, отводящих степной цивилизации периферийный характер;

- формирование дискурса о цивилизационной ценности скотоводческой всаднической культуры в ее пратюркской, тюркской и казахской формах;

- дальнейшее продвижение в научном дискурсе понятий "Великая степь" и "Цивилизация Великой степи";

- обеспечение комплексного развития всех отраслей исторической науки Казахстана от источниковедения до палеогенетики.

Как сообщил Абаев, с президентом страны были согласованы некоторые подходы в части популяризации тематики Золотой Орды, требующие реализации уже с начала следующего года.

В частности, предстоит усилить работу по поиску материалов о Золотой Орде, находящихся в архивах иностранных государств; представить план реконструкции ордынских городищ по всей территории Казахстана и создания на их основе аутентичных историко-материальных комплексов; проработать вопрос издания научных монографий о ханах Берке, Джучи, Узбеке; выпустить энциклопедию "Золотая Орда" и обновить контент Википедии по золотоордынской тематике на казахском, русском и английском языках; создать серию документальных фильмов о всех ханах Улуг Улуса от Джучи до Кенесары, о духовной и материальной культуре Золотой Орды, ее городах и торговой политике; проработать выход адаптированных сказок для детей по мотивам золотоордынских эпосов и актуализировать содержание школьной и вузовской программ по истории Казахстана с учетом новейших открытий по золотоордынской тематике.