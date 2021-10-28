Багдат Мусин доложил Касым-Жомарту Токаеву о проделанной работе по цифровизации

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о проделанной работе в сфере цифровизации в рамках международного форума Digital Bridge-2021, который проходит 27-29 октября 2021 года.

В ходе визита Касым-Жомарта Токаева министр Багдат Мусин презентовал ему аллею стартапов и рассказал о текущей деятельности IT-экосистемы Astana Hub.

Также президенту продемонстрировали успешные казахстанские IT-решения, ряд из которых пользуется спросом на зарубежном рынке.

Багдат Мусин рассказал, как Министерство выводит госуслуги на популярные среди граждан мобильные приложения банков второго уровня и финансовых компаний. Мультиплатформенный подход, по словам министра, уже демонстрирует положительный эффект.

Вместе с тем Министерство труда и социальной защиты РК, Министерство финансов РК, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и Министерство торговли и интеграции РК презентовали ключевые проекты по цифровому развитию своих ведомств. По ходу презентации глава государства дал ряд конкретных поручений.

Затем под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации.

Министр цифрового развития доложил о текущей ситуации в сфере цифрового развития. Багдат Мусин отметил, что в связи с поручением президента была переработана госпрограмма и утвержден соответствующий национальный проект, одной из основных целей которого является построение цифрового государства.

С начала 2000-х годов мы фокусировались на автоматизации процессов. Достигли неплохих результатов. Но переход на новый уровень требует нового мышления, новых подходов и технологических изменений. Сейчас мы ставим задачу быть ближе к гражданам, решать конкретные жизненные ситуации. В связи с этим выводим услуги на платформы цифровых экосистем. Ведем работу по реинжинирингу процессов, – отметил Багдат Мусин.

Также министр доложил президенту о текущей деятельности по исполнению поручения главы государства о подготовке 100 тыс. IТ-специалистов.

На сегодняшний день мы внедряем "виртуального учителя" во всех школах для того, чтобы программа оставалась актуальной. То есть решаем проблему нехватки учителей по программированию и информатике. Уже запустили пилот в ВКО на 150 школ. К концу года будут запущены пять современных IТ-школ, а к 2025 году – 20. Уже выработаны механизмы по распределению 20 тыс. ваучеров в течение четырех лет. В рамках Digital Bridge уже вручаем первые сто, – доложил Багдат Мусин.

На данный момент созданы венчурные фонды на сумму более 100 млн долларов – TCO, QTV + Quest, Most и т.д. Ранее превалировали фонды с государственным участием – например, QazTechVentures.

По словам министра, текущая задача – привлекать в Казахстан международных игроков. До 2024 года планируется создать фонды с суммарными активами более 200 млн долларов. При правильной настройке трех составляющих – капитал, человеческие ресурсы и акселерационные программы – Казахстан достигнет поставленных главой государства целей.