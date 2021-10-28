Мэр поселка в Португалии сделал предупреждение Роналду

Форвард "МЮ" Криштиану Роналду нарушил законы постройки, о чем свидетельствует Мануэль Тибо, мэр поселка Терраш-ди-Бору в округе Брага, сообщает Zakon.kz.

Футболист без разрешения построил теннисный корт и пристройку у своего особняка в Португалии, передает Marca.

Его обязали снести несогласованные постройки до марта 2022 года.

Он представил нам проект, который был одобрен. Но также возвел постройки за разрешенными пределами, – заявил мэр Мануэль Тибо.

Особняк Роналду, расположенный неподалеку от национального парка Пенеда-Жереш, оценивают в 2,7 млн евро.

Куандык Шынасилов