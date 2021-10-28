В Петропавловске прошла конференция, посвященная юбилею создания ревизионных комиссий

В Петропавловске прошла научно-практическая конференция, посвященная юбилею создания ревизионных комиссий.

Участники международной конференции, которая прошла в режиме онлайн на платформе ZOOM, обсудили роль ревизионных комиссий в системе государственного аудита местных бюджетов.

Открывая конференцию, председатель ревизионной комиссии по СКО Тлеген Каскин, подчеркнул, что проведение мероприятия приурочено к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, 25-летию со дня образования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, 10-летию создания ревизионных комиссий.

От имени руководства области участников конференции поприветствовал первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов.

Проведение данной конференции – наглядное подтверждение сотрудничества местных исполнительных органов во главе с акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Иргибаевичем Аксакаловым с ревизионной комиссией. Нами поддерживаются инициативы, направленные на повышение финансовой дисциплины объектов государственного аудита, выявление и решение системных проблем и недостатков. Благодаря вашему профессионализму повышается эффективность использования бюджетных средств. Уверен, что вы и впредь будете решать поставленные перед вами непростые задачи, – сказал Марат Тасмаганбетов, обращаясь к участникам конференции.

Одной из задач аудита эффективности является профилактика и предупреждение системных нарушений, неэффективного планирования и использования бюджетных средств. Для этого в СКО при поддержке акима области ревизионная комиссия проводит выездные семинар-совещания в районах области и городе с участием акимов, заместителей акимов, руководителей госорганов, субъектов квазигосударственного сектора и других заинтересованных лиц.

Миссией ревизионных комиссий является повышение эффективности управления и использования средств местного бюджета, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора в целях укрепления финансовой дисциплины и обеспечения экономической стабильности. Большой вклад в становление ревизионных комиссий, как самостоятельных органов внешнего государственного аудита, внес Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, которым разработаны все необходимые нормативные правовые акты, методологические руководства, проведена сертификация государственных аудиторов. На протяжении всей работы комитет поддерживает ревизионные комиссии, оказывает информационно-консультативную поддержку, при проведении параллельных совместных проверок делится практическим опытом, что позволяет более качественно решать поставленные задачи, повышая эффективность деятельности, – отметил Тлеген Каскин.

За последние 3,5 года ревизионной комиссией СКО проведено 58 аудиторских мероприятий на 206 объектах с охватом 366 млрд тенге, выявлено финансовых нарушений на сумму более 8 млрд тенге. При этом наибольшую долю занимают нарушения бухгалтерского учета – 76% (6,1 млрд тенге).

Стоит отметить, что в работе ревизионной комиссии упор делается на проведение аудита эффективности, доля которого в 2020 году составила 100% против 61% в 2018-м. За 3,5 года сумма выявленного неэффективного планирования и использования бюджетных средств, активов государства составила 9,4 млрд тенге, что в 1,2 раза больше, чем сумма выявленных финансовых нарушений.

По итогам проведенного государственного аудита дано 265 рекомендаций и поручений, из которых 234, или 88%, исполнены в полном объеме. Передано 13 материалов в правоохранительные органы, привлечены к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности 885 лиц, сумма административных штрафов составила порядка 20 млн тенге.