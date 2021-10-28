В Караганде притон работал под видом массажного салона

Полицейские установили преступную группировку, организовывавшую притоны для занятия проституцией и сводничеством, передает Zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Карагандинские стражи правопорядка пресекли деятельность преступной группировки, предлагавшей интимные услуги под прикрытием массажного салона.

Установлены лица, которые длительное время, распределив роли, занимались криминальным бизнесом в Караганде. Преступники размещали объявления в социальных сетях. Они вводили девушек в заблуждение, обещая высокую зарплату. После чего проводили кастинги для маскировки, – рассказал старший оперуполномоченный КП ДП Карагандинской области Азамат Сыздыкбеков.

Организаторы притона периодически обновляли свои программы для клиентов, для отбора "ночных бабочек" устраивали кастинги. Однако не все отобранные девушки отказывались от работы, когда узнавали, в чем ее суть.