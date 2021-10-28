Сотрудники КНБ задержали в Алматы две наркогруппировки

Департаментом КНБ РК по городу Алматы при координации прокуратуры города вскрыта и пресечена деятельность двух наркогруппировок, причастных к изготовлению и сбыту на территории региона крупных партий синтетических наркотиков через интернет, сообщает Zakon.kz

Задержаны гражданин Кыргызстана и четверо граждан Казахстана, организовавших две нарколаборатории по кустарному производству "мефедрона" и "Aльфа-PVP" с дальнейшим сбытом оптовых партий.

В результате проведения обысковых мероприятий обнаружено и изъято 4 кг синтетических наркотиков и 40 литров их полуфабриката, 1 кг гашиша, более 20 кг прекурсоров и лабораторное оборудование. пресс-служба КНБ РК

Установлено, что "товар" сбывался посредством соцсетей, бесконтактным способом, с помощью "закладок".

Департаментом КНБ РК по городу Алматы материалы досудебного расследования зарегистрированы в ЕРДР по ст. 297 ч. 3 УК РК.

Следует отметить, что неуклонно продолжает фиксироваться рост кустарного изготовления и поставок на "черный рынок" города Алматы крупных партий наркотических средств и прекурсоров. пресс-служба КНБ РК

С начала года Департаментом КНБ пресечено 18 фактов незаконного оборота наркотических средств, ликвидирована деятельность десяти подпольных нарколабораторий по производству синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято порядка 255 кг наркотиков. За занятие наркобизнесом задержаны и привлечены к уголовной ответственности 33 человека.