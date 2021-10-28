Жителя ЗКО приговорили к уборке за оскорбление полицейского

28 октября 2021, 21:25
Фото: Polisia.kz

За оскорбление полицейского наказан мужчина в ЗКО, сообщает Zakon.kz.

По приговору Чингирлауского районного суда ЗКО осужденному за совершение преступления, предусмотренного ст. 378 УК РК "Оскорбление представителя власти" было назначено наказание в виде 80 часов общественных работ.

Общественные работы – наказание, не связанное с изоляцией от общества. В настоящее время осужденный А. занят уборкой территории в селе Чингирлау. пресс-служба МВД РК

Это уже второй случай в течение года, когда за оскорбление представителей власти назначено наказание в виде привлечения к общественным работам.


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