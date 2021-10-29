Пятеро военнослужащих получили ранения в Мангистауской области

Пятеро военнослужащих получили травмы в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Их доставили в Бейнеускую районную больницу с ранениями ног, рук и головы, передает Astana TV.

Обратились к нам в центральную районную больницу Бейнеу 5 военнослужащих, у одного множественные ранения обеих верхних нижних конечностей, провели оперативное вмешательство, оказали помощь, на данный момент все пятеро находятся под наблюдением, получают лечение. руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров

Сообщается, что после оказания медицинской помощи, пострадавших перевели в военный госпиталь в Актобе. В министерстве обороны уточнили, что солдаты пострадали во время очистки территории полигона.

27 октября 2021 года в ходе плановой очистки полигона в Мангистауской области пятеро военнослужащих получили травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние военнослужащих оценивается медиками как удовлетворительное. По факту произошедшего начата проверка. представитель департамента информации и коммуникаций министерства обороны РК Гани Нусипов