Динмухамед Кайыржан стал новым рекордсменом "Барыса" в КХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" в очередном матче первенства КХЛ сумел обыграть аутсайдера Восточной конференции – "Адмирал", сообщает Zakon.kz.

В третьем периоде в составе казахстанского клуба голом отметился нападающий Динмухамед Кайыржан, который забросил свою первую шайбу в лиге первым броском. Он стал самым молодым автором гола "Барыса" в КХЛ — 18 лет и 123 дня, пишет Sports.ru.

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Следующий матч "Барыс" проводит 30 октября, в гостях с "Амуром" из Хабаровска.