Названы признаки начинающегося инсульта

29 октября 2021, 06:59
Фото: Zakon.kz

Врач-невролог назвала основные признаки инсульта, при которых необходимо срочно обратиться к врачу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, симптомами инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи.

Признаками начинающегося инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи. Возникает слабость и неловкость в конечностях: например, человек не может одновременно поднять обе руки, — рассказала врач-невролог Татьяна Маневич.

По ее словам, у человека, переживающего инсульт, могут наблюдаться головокружение, онемение ног, рук и лица и даже "кривая улыбка", то есть перекос одной части лица. Кроме того, нарушается координация движений и происходит двоение перед глазами.

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.


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