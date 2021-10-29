Более 580 казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

29 октября 2021, 08:59
Фото: Zakon.kz

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 29 октября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 29 октября лечение от КВИ продолжают получать 48 742 человека (42 907+ и 5835 КВИ-), из них в стационарах находятся 8435 пациентов, на амбулаторном уровне – 40 307.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 587 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 154,
• на аппарате ИВЛ – 107.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 29 октября 2021 года

27.10.2021 г. зафиксировано 239 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода и 295 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 79 355, летальных случаев – 5025, выздоровевших – 68 495.


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