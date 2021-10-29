Кому не стоит есть бананы

29 октября 2021, 09:26
Фото: pixabay

Кому желательно исключить из рациона бананы. Об этом рассказала нутрициолог Алена Степанова, передает Zakon.kz.

У спелых бананов достаточно высокий гликемический индекс, это значит, что сахар в крови после употребления продукта быстро поднимается. Также бананы не рекомендуются при инсулинорезистенотности и сахарном диабете, – уточнила специалист РИА Новости Спорт.

Потребление бананов, как отметила нутрициолог, также стоит минимизировать из-за наличия в них сахаридов при диарее и синдроме раздраженного кишечника.

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По ее словам, людям без перечисленных заболеваний бананы принесут только пользу.

Бананы – источник триптофана, предшественника серотонина (гормона радости). Кроме того, бананы содержат инулин – один из видов растворимой клетчатки, что благоприятно сказывается на опорожнении кишечника. А растворимая клетчатка является пребиотиком – "едой" для наших бактерий, которые заселяют микробиом кишечника. Алена Степанова


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