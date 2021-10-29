Мужчина сбил насмерть ребенка в пригороде Семея

21-летний водитель сбил насмерть девятилетнего мальчика в пригороде Семея, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла вечером 28 октября.

21-летний водитель Volkswagen допустил наезд на перебегавшего дорогу мальчика 2012 года рождения, который в результате полученных травм скончался на месте происшествия, – уточнили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В настоящее время водитель задержан и водворен в ИВС, – добавили в полиции.