Бэби-бум 2020 года в Казахстане требует особого внимания к вопросам досуга детей

По данным Агентства по статистике, в 2020 году в республике родилось рекордное число детей – 425,6 тысяч. И Алматы – третий в числе лидеров из регионов по приросту рождаемости.

Показатель рождаемости в Казахстане по итогам 2020 года побил рекорд 1987 года. И это больше на 22,6 тысячи, чем за весь предыдущий, 2019-й, год. При этом в городской местности число родившихся составило 248,7 тысячи человек, или 58,4%, в сельской – 176,9 тысячи человек, или 41,6%. Дети в возрасте 0-17 лет составляют почти треть населения республики.

При этом, к примеру, в Алматы число жителей ежемесячно увеличивается на три тысячи человек и на сегодня составляет почти 2 млн человек. Высокие темпы прироста населения самого крупного мегаполиса страны обеспечили рождаемость и плюсовое сальдо миграции.

Однако высокая рождаемость предполагает и необходимость принятия заблаговременных мер со стороны государства и частного сектора для обеспечения подрастающего поколения всем необходимым. Прежде всего, это досуг маленьких детей, которых в городе становится все больше с каждым годом. В этой связи все более актуальной становится доступность игровых площадок в растущем городе. Акимат города со своей стороны принимает меры по возведению игровых площадок. В последние годы инициатива организации безопасного и качественного досуга также поддерживается частным бизнесом.

В качестве примера можно привести уникальную просторную игровую площадку площадью почти 200 кв. м, одну из немногих в мегаполисе по такому масштабу, построенную cтроительной компанией "Диал-Строй" в новом ЖК "Elif Towers". Общая стоимость проекта детской и спортивной площадок составила около 60 млн тенге. При этом конструкции высокого качества были специально заказаны застройщиком напрямую из Турции. Местные жители из жилого комплекса и окружающих площадку домов отмечают необычный дизайн разнообразных конструкций, специальное нескользящее покрытие по всей площади игровой и спортивной зоны, а также в целом сам добротно реализованный проект.

Нам нравятся карусели, тренажеры, горки, песочница, мой сынишка здесь с удовольствием играет. Мы живем в другом месте, но приходим сюда каждый день, – говорит мама Гульжан.

"Моему сыну здесь очень нравится горка, она высокая, необычная, он практически только на ней играет часами, – говорит в свою очередь мама маленького Антона Екатерина. – Это же замечательно, что у города появилась такая прекрасная детская зона. Сколько людей сюда приходят, и дети заняты, и родители довольны".

Мы живем в этом жилом комплексе уже больше двух лет, у нас с мужем трое детей, старшим нравится здесь играть, а муж каждый день занимается на уличных тренажерах, это очень удобно и все рядом, – говорит жительница ЖК "Elif Towers" Макпал. – И очень важно то, что здесь тихо, спокойно, безопасно, есть видеокамеры, машин не слышно.

Что важно, такая большая площадка находится в центре города, здесь безопасно даже для детей, которые гуляют без родителей, территория охраняемая, не выгуливают животных, не сорят, весь собранный мусор регулярно убирают, – отмечает еще один местный житель Тамерлан.

"Наши дети здесь в теплую погоду играют допоздна, не хотят уходить, а я занимаюсь на тренажерах, мне очень помогает по здоровью, очень рады, что живем в этом комплексе", – делится впечатлением Бижамал-апа.

Отметим, что это не единственная добротная игровая площадка, построенная в городе компанией "Диал-Строй" по собственной инициативе. Немалые средства вложены ею и в строительство еще двух таких площадок в жилых комплексах Ideal Rezidence и Assem Plaza.