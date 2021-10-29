Пассажир мотоцикла разбился в ДТП в Павлодарской области

В Павлодарской области погиб в ДТП пассажир мотоцикла, сообщает Zakon.kz.
Происшествие произошло 28 октября в 17.15 в степном массиве вблизи села Хмельницкое Щербактинского района.
35-летний водитель мотоцикла "Иж", не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание, в результате которого 46-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
Полицейские водворили мотоцикл на штрафную стоянку.
По факту аварии проводится проверка, – заключили в ведомстве.
Отмечается, что с начала текущего года это 451-е ДТП на территории Павлодарской области. В результате 38 человек погибли, 676 травмированы.
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