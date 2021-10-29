Китай занял в 2020 году первое место в мире по объему прямых иностранных инвестиций

В 2020 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Китая за рубежом достиг 153,71 млрд долларов, выдвинув страну по этому показателю на первое место в мире.

По сравнению с 2019 годом данный показатель возрос на 12,3 процента. Об этом говорится в отчете, опубликованном совместно Министерством коммерции, Государственным статистическим управлением и Государственным управлением валютного контроля КНР.

По данным отчета, китайские предприятия ускорили темпы "выхода за границу" и обеспечили стабильный рост китайских ПИИ в другие страны и регионы мира.

Влияние Китая в секторе глобальных ПИИ продолжало расти, непрерывно на протяжении пяти лет на страну приходилось более 10% мирового объема ПИИ, а в 2020 году эта доля достигла 20,2%.

Согласно отчету, наблюдаются расширение инвестиционной сферы Китая и оптимизация его структуры.

В 2020 году китайские ПИИ охватили 18 отраслей народного хозяйства, более 70% ПИИ пришлось на сферы лизинга и коммерческих услуг, обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, а также на финансовый сектор, причем в каждый из этих секторов было вложено более 10 млрд долларов.

К концу 2020 года китайскими инвесторами были созданы в 189 странах и регионах 45 тыс. предприятий с их прямым участием.

Инвестиции в страны вдоль "Пояса и пути" увеличились на 20,6 процента в годовом исчислении до 22,54 млрд долларов.