Названы витамины, которые могут увеличить риск развития рака

Норвежский врач университетской клиники Хаукеланд Марта Эббинг выяснила, что два распространенных витамина при чрезмерном потреблении могут увеличить риск развития рака, передает Zakon.kz.

Результаты исследования показали, что есть два витамина, которые повышают риск развития рака, – витамин B12 и фолиевая кислота, – передает издание Express со ссылкой на Американскую медицинскую ассоциацию.

Специалисты отмечают, что у пациентов с заболеваниями сердца, принимавших фолиевую кислоту и витамин B12, возрастал риск развития рака и смерти по любым причинам в сравнении с пациентами-сердечниками, не принимавшими эти добавки.

Прием фолиевой кислоты и B12 связывают с повышением риска развития рака на 21%, риска смерти от рака – на 38% и риска смерти по любым причинам – на 18%, – говорят данные исследователей.

Также ученые пришли к выводу, что прием этих добавок увеличивает риск развития рака легких.