Доллар снова дешевеет

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 427,02 тенге (-0,57), передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,7-428,1 тенге, евро – 498,1-500,1 тенге, рос. рубль - 6,08-6,13 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 29 октября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,02%, составив $82,85 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись на 0,18% — до $83,84 за баррель.