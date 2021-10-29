Как избежать банкротства и куда обратиться

На фоне экономического спада по причине введенных ограничений ввиду распространения коронавирусной инфекции, который начался в 2020 году, многие субъекты бизнеса оказались в тяжелом финансовом состоянии. Это привело к увеличению количества применивших отсрочку и рассрочку налоговой задолженности и реабилитационную процедуру. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает Zakon.kz.

В связи с чем был установлен запрет на возбуждение дел о банкротстве с 4 марта 2021 года по 1 июля 2021 года по заявлениям государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора.

Со своей стороны Комитет государственных доходов также пересмотрел свои задачи, поставив в приоритет работу по продвижению процедуры реабилитации в соответствии с Законом «О реабилитации и банкротстве», а также применению отсрочки и рассрочки налоговой задолженности в соответствии с налоговым законодательством, лишь в крайнем случае прибегая к банкротству в отношении неплатежеспособных налогоплательщиков. Комитет госдоходов

Так, количество применивших за 9 месяцев 2021 года отсрочку и рассрочку налоговой задолженности увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70%, а количество должников, применивших реабилитационную процедуру, – в два раза.

За 9 месяцев 2021 года 1315 должников признаны банкротами. При этом динамика роста банкротов не превышает 8% (учитывается количество банкротов в 2019 и 2021 году). Налоговая задолженность по состоянию на 1 октября 2021 года по сравнению с началом года увеличилась на 21,5% – с 350,9 млрд тенге до 426,5 млрд тенге, в том числе недоимка (основной долг) с 217,1 млрд тенге увеличилась до 272,2 млрд тенге, составив 25,4%, – отметили в КГД.

В том числе недоимка по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 1 октября 2021 года по республике составила 255,8 млрд тенге, по сравнению с началом года недоимка увеличилась на 55,9 млрд тенге, или на 28%.

Крайней мерой принудительного взыскания задолженности для кредиторов (в том числе работников предприятий, поставщиков, банков и органов государственных доходов) является применение в отношении неплатежеспособного должника процедуры банкротства.

Безусловно, учитывая, что банкротство должника возникает при его несостоятельности и невозможности полностью расплатиться по своим долгам, ожидать возврата задолженности в бюджет и просчитывать упущенную выгоду невозможно. Также стоит отметить, что требования налоговых органов удовлетворяются только в третью очередь, после полного удовлетворения требований кредиторов за причинение вреда жизни и здоровью, алиментам, заработной плате и требований, обеспеченных залоговым имуществом, – сказали в комитете.

За прошлые периоды процент взыскания сумм погашения кредиторской задолженности по первой очереди (заработная плата, алименты и т.д.) составил 65-70%, по второй очереди (залоговые кредиторы) – 11-12%, по третьей очереди (налоговая задолженность) – 0,2-0,8% от всей задолженности.

Призываем налогоплательщиков, испытывающих финансовые трудности, не допускать применения в отношении себя процедуры банкротства, а самим начать работу по восстановлению платежеспособности, обратившись в органы государственных доходов за консультационной помощью и разъяснением по применению процедур реабилитации и реструктуризации задолженности, а также изменению сроков исполнения налогового обязательства, – сказали в КГД.