В Атырау археологи нашли останки древнего караван-сарая 

В рамках 30-летия Независимости Казахстана и научно-практической конференции к 750-летию Алтын Орды казахстанские ученые и археологи приняли участие в экспедиции, передает Zakon.kz.

Группа исследователей посетила место в 15 километрах от села Сарайшык.

Сотрудники Государственного историко-культурного музея-заповедника "Сарайшык" в ходе раскопок обнаружили наконечники стрел, зеркало, фрагменты керамики, небольшой кувшин для хранения монет, монеты периода правления хана Узбека и бытовые предметы.

Ученые предполагают, что на этом месте в XIV веке находился караван-сарай, где останавливались торговые караваны.

В июне этого года мы начали археологические раскопки. Нами были найдены артефакты, доказывающие, что на берегу реки Ащысай был расположен караван-сарай, а может быть, и целый населенный пункт, где проживал народ. Как мы видим, фрагменты древнего кувшина и глиняной посуды можно обнаружить по всей местности. Археологические работы только начались, мы будем дальше исследовать эту местность и проводить раскопки, – рассказал главный инспектор Историко-культурного музея-заповедника Атырауской области Айбек Турарулы.

Место древнего караван-сарая ученые предложили включить в список историко-культурных ценностей Казахстана.