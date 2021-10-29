Казахстанцам сократили срок оформления паспорта еще в трех странах

Казахстанцы смогут получить паспорт в Корее, Узбекистане и Японии за 30 дней. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Zakon.kz.

Государственная услуга стала доступна для граждан Казахстана, находящихся на территории Республики Корея, Республики Узбекистан и Японии с октября 2021 года. Данный пилотный проект МИД и МВД РК реализовывается в рамках оптимизации процесса оказания услуги по приему документов и препровождения их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей. пресс-служба МИД РК

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что пилотный проект, который позволил сократить срок оказания государственной услуги с 80 до 30 дней, успешно реализовывается в загранучреждениях Казахстана в России, Германии и США.

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Государственные органы Казахстана продолжают совместную работу по расширению географии стран, где будут созданы условия по сокращению сроков оформления паспортов казахстанским гражданам за рубежом. пресс-служба МИД РК

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