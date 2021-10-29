Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект об амнистии в связи с 30-летием Независимости

Под председательством cпикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Zakon.kz.

Палата рассмотрит законопроект "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан".

Проект закона позволит освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства, в т.ч. социально уязвимых категорий населения.

В первом чтении депутаты обсудят ряд законопроектов, касающихся судебной системы, а также сферы медиации.

Это проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" и сопутствующие поправки к нему.

Законопроекты, инициированные и разработанные самими парламентариями, направлены на повышение профессионализма судейского корпуса, а также повышение ответственности и независимости судей. Кроме того, предусматривается совершенствование административного законодательства, внедрение IT-сервисов в судопроизводство и др.

Законодательные новшества по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного регулирования споров направлены на развитие института медиации, расширение сферы применения примирительных процедур, минимизацию судебных расходов граждан.

В повестку пленарного заседания также предложено включить рассмотрение в первом чтении проекта законодательных поправок по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, а также законодательные новшества относительно развития конкуренции.

Законопроекты направлены на переход от жесткого регулирования бизнеса к стимулированию его деловой активности, а также сокращение госучастия в предпринимательстве, обеспечение равного доступа к мерам господдержки и закупкам госорганов, развитие МСБ.