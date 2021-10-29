Подведены итоги мирового первенства по велоспорту на треке

Во французском городе Рубе завершился чемпионат мира по трековым велогонкам, сообщает Zakon.kz.

В числе соискателей медалей данных состязаний были казахстанские велосипедисты. К сожалению, ни один из них не показал высоких результатов. Самый лучший показатель продемонстрировала Рената Султанова, занявшая 10-е место в элиминаторе.

Главный тренер сборной Казахстана Владимир Бушанский объяснил ситуацию с низкими результатами казахстанских спортсменов.

Если брать общий результат сборной на этом чемпионате мира, то отметим сразу, что объективно у нас не было больших амбиций и ожиданий от наших спортсменов по завоеванию медалей в этом году. Последние два года не проводился континентальный чемпионат Азии. Соревновательной базы высокого международного уровня также сильно не хватило. Многие другие страны Азиатского региона вообще не были представлены во многих программах. Мы сейчас стараемся всеми силами восполнить тот перерыв, который сложился у наших спортсменов из-за пандемии, когда в Европе и США те же континентальные соревнования начали проводиться гораздо раньше. В нашем случае выезд и участие в международных стартах только сейчас набирает обороты. Поэтому в этом году мы отправляли сборную с учетом всех этих факторов. Кроме того, в составе сборной выступали и совсем молодые спортсмены, которым тоже необходимо давать шанс учиться выступать и конкурировать на таких важных соревнованиях. Тем не менее, этот чемпионат мира был очень важным для нас как в качестве ступени подготовительного процесса, возможности сделать необходимые анализы и выводы в тактическом плане, так и для морального настроя наших гонщиков перед предстоящими важными стартами в будущем году. Следующий год будет для нас очень интенсивным, нам нужны хорошие рейтинговые очки, потому что последующие два года будут отборочными и квалификационными на Олимпийские игры, – сказал Бушанский.

Куандык Шынасилов