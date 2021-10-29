Гитару сооснователя Pink Floyd продали на аукционе

Гитара сооснователя Pink Floyd Сида Барретта ушла с молотка, передает Zakon.kz.

Акустическую 12-струнную гитару Yamaha продали на торгах. Она принадлежала сооснователю рок-группы Pink Floyd Сиду Барретту.

Британский музыкант, поэт и композитор умер в 2006 году от рака.

Музыкальный инструмент ушел с молотка за 19,9 тысячи фунтов стерлингов (27 462 долларов), – сообщает аукционный дом Cheffins в Кембридже.

Гитара, изготовленная в 1969 году, была выставлена на аукционе племянником музыканта Марком Барреттом. Изначально ее стоимость оценивалась в 5-10 тысяч фунтов стерлингов.

Мы были в восторге от звучания гитары и рады, что она достанется тому, кто ее оценит. Она уже много лет находится в нашем семье, поэтому я надеюсь, что доставит кому-то столько же радости, как и моему дяде, – прокомментировал племянник.

Племянник музыканта добавил, что средства от продажи будут направлены в благотворительную организацию Mind, оказывающую помощь людям с ментальными расстройствами, и хоспис имени Артура Рэнка.

57-летний родственник покойного рокера рассказал историю лота. Инструмент хранился долгое время у его отца, который передал его ему в ноябре 2020 года незадолго до своей смерти. В ходе аукциона также было указано, что Сид Барретт упоминал данную гитару в интервью американскому журналу The Rolling Stone в 1971 году.

Акустическая гитара Барретта ушла коллекционеру из Франции, который так же, за 2,3 тысячи фунтов стерлингов, приобрел садовый стол, изготовленный культовым музыкантом.