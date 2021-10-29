Настоящая осень наступит в Казахстане

29 октября 2021, 14:44
Фото: pixabay.com

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 30 октября – 1 ноября, передает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, ожидается хмурый ноябрь.

Большая часть октября побаловала казахстанцев теплыми деньками. А вот последний месяц осени встретит нас не так радушно, и даже южные регионы почувствуют настоящую осеннюю погоду. В выходные дни на территорию Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон, который, подпитываясь холодными северными воздушными массами, принесет осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, в северных областях – с низовыми метелями и гололедными явлениями, а также понижение температуры воздуха. РГП "Казгидромет"


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