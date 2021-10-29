Концепцию развития физкультуры и спорта разработали в Казахстане

Министерство культуры и спорта подготовило проект указа Президента РК "Об утверждении Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан до 2025 года", сообщает Zakon.kz.
Концепция призвана определить стратегические цели и задачи государственной политики, а также механизмы их реализации с учетом актуальных задач развития отрасли.
В настоящее время министерством ведется работа по разработке Консультативного документа регуляторной политики и Концепции проекта закона, которым предусматривается наделение компетенцией уполномоченный орган в области физической культуры и спорта контрольно-надзорными функциями в части контроля работы местных исполнительных органов за:
Кроме того, предусматривается наделить местные исполнительные органы компетенцией по осуществлению контроля за размещением государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества.
Также в концепции представлено видение развития физической культуры и спорта.
Масштаб поставленной цели предполагает решение следующих основных задач:
Министерством совместно с местными исполнительными органами будет проводиться работа по пропаганде здорового образа жизни. Предполагается внедрение и закрепление в жизни общества физической культуры и спорта, формирование у населения стремления к здоровому образу жизни через занятия физической культурой и спортом, предусматриваются меры по развитию физической культуры и массового спорта среди всех возрастных групп населения и по максимальной доступности спортивной инфраструктуры для детей, – говорится в документе.
Предполагается, что дальнейшее развитие физической культуры и спорта среди населения будет реализовываться путем массового охвата населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Предусматривается обратить особое внимание на развитие спортивного потенциала детей, занимающихся в секциях, детско-юношеским спортом.
Не секрет, что состояние и развитие спорта зависят от наличия необходимой спортивной инфраструктуры. Анализ, проведенный министерством, показал, что на сегодняшний день необходимо строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с качественным инвентарем и современным оборудованием как в областных центрах, так и в сельских населенных пунктах, – отмечается в документе.
Вместе с тем до 2025 года план по устранению дефицита спортивных объектов будет реализован в соответствии с национальным проектом "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", планом развития региона до 2025 года в соответствии с показателем обеспеченности населения спортивной инфраструктурой путем увеличения количества спортивных сооружений, в том числе стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов.
В результате реализации предусмотренных мероприятий в 2025 году будет достигнут следующий результат: увеличена средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек с 46% до 53%.
Кроме того, предусматривается наделить местные исполнительные органы компетенцией по осуществлению контроля за размещением государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества, исключение спортивных организаций из списка объектов, подлежащих оптимизации, а также из списка приватизации.
Для эффективной работы по подготовке спортивного резерва страны в 2022 году предусмотрена разработка Концепции по развитию детско-юношеского спорта.
Также предусматривается развитие национальных видов спорта.
За период независимости Казахстана активное развитие получили более 20-ти национальных видов спорта. Среди них увеличилось количество занимающихся қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, құсбегілік, көкпар, аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, разновидностями национальных видов конных скачек, – говорится в концепции.
По итогам 2020 года количество занимающихся национальными видами спорта составило 432,4 тысячи человек, в 2019 году – 399,3 тысячи, в 2018 году – 375,9 тысячи занимающихся. Таким образом, наблюдается увеличение количества занимающихся национальными видами спорта на 56 500 человек.
Сегодня в республике по национальным видам спорта функционируют 8 спортивных клубов и 13 спортивных школ.
Достижение цели концепции будет измеряться следующими целевыми индикаторами:
Совместно с концепцией также разработан план действий по ее реализации до 2025 года.
Посмотреть документы можно на сайте "Открытые НПА", где они размещены для публичного обсуждения до 12 ноября.
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