Обсуждение будет с экспертами – Мусин о соглашении со "Сбербанком"

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос, планируется ли выносить соглашение с ПАО "Сбербанк" на общественное обсуждение до его подписания, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, по какой причине цифровую трансформацию решено проводить на заемные средства и займ решено брать именно в "Сбербанке".

В ответ Багдат Мусин сообщил, что в меморандуме отражена возможность Республикой Казахстан взять кредитную линию.

Этот кредит будет не Республики Казахстан, это будет АО "НИТ" на то, чтобы реализовать переход на платформенную модель. Но еще раз – подписание меморандума никак нас не обязывает брать этот кредит. Это всего лишь возможность. Российская сторона предложила возможность, мы ее прописали в меморандуме, что такая возможность имеется, и мы будем рассматривать. В целом, если она будет необходима, будем готовить документы и соответствующего рода проходить процедуры, которые предусмотрены в государстве. По процентной ставке еще вопроса вообще не было, еще даже не обсуждали, потому что мы еще даже не изъявили желание, что эти деньги нам нужны, – добавил министр.

При этом он, отвечая на вопрос, планируется ли выносить соглашение со "Сбербанком" на общественное обсуждение до его подписания, заявил, что создан Экспертный совет, задача которого – рассмотреть техническую часть вопроса.

Технические вопросы должны обсуждать технари. Экспертный совет состоит из числа представителей НПП "Атамекен". Палата высылала список IT-ков, которые хотят в этом вопросе участвовать. Мы из этого списка выбрали и добавили еще своих людей из министерства и утвердили. Теперь этот Экспертный совет будет работать. То, что касается общественности, здесь вопрос такой – технологии… в этом разбираются эксперты. Поэтому с экспертами и будет обсуждение, и с экспертами будем эти все вопросы решать. Тут к общественности вопрос такой – нам цифровая трансформация нужна – не нужна? Ну, я даже думаю, спрашивать не надо, – отметил министр.

Позже он добавил, что его ведомство будет соблюдать все законодательно предусмотренные шаги для заключения соглашения.

Если это будет разряд НПА, обязательно будут предусмотрены все процедуры, предусмотренные законом, – заверил Мусин.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан