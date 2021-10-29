Андрея Малахова вызвали в СК по делу о пропаже Светличной

Телеведущего Андрея Малахова вызвали на опрос в Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве, передает Zakon.kz.

Просьба явиться в СК последовала после инцидента с актрисой Светланой Светличной, которую считали пропавшей.

Согласно данным "Ленты.ру", следователи якобы хотят опросить Малахова и нескольких членов его команды по делу исчезнувшей артистки. Спустя сутки розыскных мероприятий Светличная была найдена на съемках ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Шоумен тогда опубликовал совместное фото с актрисой из телевизионной студии на своей странице в Instagram.

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Информация об исчезновении знаменитой советской и российской актрисы появилась 24 октября. С заявлением о ее пропаже в полицию обратились родственники, сообщив, что актриса не выходит на связь несколько дней. Были организованы масштабные поиски звезды. Артистка была найдена на второй день поисков в киностудии на съемках телевизионной программы. Ее сын впоследствии заявил, что у него больше нет никаких отношений с матерью.

Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее закидоны, – заключил Ивашов.