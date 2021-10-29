Правила проведения общественных слушаний изменили в Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК своим приказом от 26 октября 2021 года внес изменения в Правила проведения общественных слушаний, сообщает Zakon.kz.

Так, открытые общественные слушания проводятся при:

проведении стратегической экологической оценки (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий) в отношении проектов государственных программ, программ развития территорий и генеральных планов населенных пунктов, проекта отчета по стратегической экологической оценке;

проведении оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий) в отношении проектов отчетов о возможных воздействиях;

разработке планов мероприятий по охране окружающей среды местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы на трехлетнюю перспективу;

осуществлении государственной экологической экспертизы по объектам государственной экологической экспертизы по:

- проектным документациям по строительству или эксплуатации объектов I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, предусмотренным для получения экологического разрешения;

- проектным документациям по строительству или эксплуатации объектов II категорий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе промышленных объектов, производственных зданий и сооружений и прочих сооружений.

Объявление о проведении общественных слушаний содержит следующую информацию:

наименование проекта;

список административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие и на территории которых будут проведены общественные слушания (если общественные слушания по одному и тому же предмету слушаний проводятся более чем в одной административно-территориальной единице);

место, дата и время начала проведения общественных слушаний. Срок проведения открытого собрания может быть продлен до пяти последовательных рабочих дней по решению участников общественных слушаний;

реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности;

реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы, программ повышения эффективности, планов мероприятий по охране окружающей среды;

ссылка на Единый экологический портал и официальный интернет-ресурс местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), по которой можно ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные слушания, а после и с опубликованным протоколом общественных слушаний;

электронный адрес и номер телефона, по которым можно получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности;

электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа областей, городов республиканского значения, столицы, по которым общественность и заинтересованная общественность может направить свои замечания и предложения в бумажной или электронной форме по документам, выносимым на общественные слушания и по опубликованному протоколу общественных слушаний;

подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний в периодическом печатном издании (газета);

подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний не менее чем в одном теле- или радиоканале;

фото объявлений о проведении общественных слушаний посредством открытых собраний, размещенных в местах, доступных для общественности, с угловым электронным штампом времени съемки.

Общественные слушания по документам, намечаемая деятельность по которым может оказывать воздействие на территорию более чем одной административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного, районного значения, сельских округов, поселков, сел), проводятся на территории каждой такой административно-территориальной единицы, в том числе:

в каждом административном центре областей, городах республиканского значения и столице, если затронута территория всей республики; в каждом административном центре областей, городах республиканского значения или столице, если затронута территория нескольких областей, городов республиканского значения и (или) столицы; в каждом административном центре районов, если затронута территория нескольких районов; в каждом селе (сельском округе), поселке, городе областного и районного значения, если затронута территория нескольких сел (сельских округов), поселков, городов областного и районного значения.

Инициатор проведения общественных слушаний через портал отправляет запрос в местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), которые полностью или частично расположены в пределах затрагиваемой территории, с указанием предлагаемых мест, доступных для общественности, даты и времени начала проведения общественных слушаний.

В свою очередь акиматы в течение десяти календарных дней рассматривают письмо-запрос на проведение общественных слушаний, согласовывают проведение общественных слушаний и направляют письмо-ответ инициатору.

Инициатор слушаний после согласования места, даты и времени проведения общественных слушаний направляет в подведомственную организацию уполномоченного органа в области охраны окружающей среды через портал:

пакет документов, выносимых на общественные слушания в зависимости от предмета общественных слушаний;

письмо-ответ о согласовании проведения общественных слушаний;

подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний в периодическом печатном издании (газета);

подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний не менее чем в одном теле- или радиоканале.

Дата проведения общественных слушаний посредством открытых собраний назначается не ранее 20 рабочих дней с даты размещения объявления о проведении общественных слушаний в средствах массовой информации.

Заинтересованные госорганы и общественность направляют в подведомственную организацию уполномоченного органа в области охраны окружающей среды свои замечания и предложения в письменной форме (на бумажных или электронных носителях) к документам, выносимым на общественные слушания, не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний.

Полученные замечания и предложения размещаются на портале в рубрике "Общественные слушания" и направляются местным исполнительным органам соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы) для размещения на официальном интернет-ресурсе.

Затем представитель акимата или госоргана-разработчика проводит регистрацию участников общественных слушаний при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Общественные слушания проводятся под председательством представителя акимата или государственного органа-разработчика, с участием представителей уполномоченного органа в области охраны окружающей среды (для объектов I категории), инициатора намечаемой деятельности (его представителя) и заинтересованной общественности.

Как отмечается, акиматы или госорганы-разработчики обеспечивают видео- и аудиозапись хода общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью общественных слушаний приобщается к протоколу общественных слушаний.

Общественные слушания считаются несостоявшимися при отсутствии представителей заинтересованной общественности. Акиматы в течение семи рабочих дней размещают уведомление о несостоявшихся общественных слушаниях в рубрике "Общественные слушания".

Председатель общественных слушаний открывает общественные слушания и доводит до сведения его участников регламент слушаний. Затем выбирается секретарь общественных слушаний простым большинством голосов из числа участников и утверждается регламент.

Как отмечается, при проведении общественных слушаний не учитываются замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, не сформулированные конкретно и не отражающие сути замечаний и предложений или явно не имеющие отношения к предмету общественных слушаний, по результатам голосования простым большинством всех участников слушаний.

Срок проведения общественных слушаний не превышает пяти последовательных рабочих дней.

По результатам проведения общественных слушаний посредством открытых собраний оформляется протокол.

Указывается, что в случае введения чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме.

При проведении общественных слушаний обеспечивается непрерывная запись всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний с подведением итогов общественных слушаний.

Запись общественных слушаний подлежит приобщению к Протоколу и размещается на портале в открытом доступе.

Полный текст правил можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 7 ноября 2021 года.