В Акмолинской области усиливают ограничительные меры

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области подписал постановление от 29 октября 2021 года "Об ограничительных карантинных мерах на территории Акмолинской области", сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится запрет на проведение семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, тоев и т.д.) с массовым скоплением людей на объектах общественного питания и на дому, а также на открытом воздухе, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq, при соблюдении санэпидтребований.

Также запрещено проведение массовых мероприятий (праздничных, религиозных, спортивных, культурно-массовых), за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq, при соблюдении санэпидтребований.

Запрещена деятельность развлекательных учреждений: детских развлекательных центров, караоке, ночных клубов, бильярдных, выставок, марафонов.

Приостанавливается движение межобластных, внутриобластных, городских перевозок.

Разрешено посещение парков, скверов, площадей и других мест отдыха группами не более трех человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Постановление вступает в силу с 1 ноября.