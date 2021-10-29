Три смертельных ДТП произошло за сутки в ВКО

В результате аварий погибли пять человек, передает Zakon.kz.

Первые два трагических случая произошли неподалеку от города Семей на загородных трассах. 28 октября в 18:15 на пригородной автодороге 21-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на перебегавшего дорогу несовершеннолетнего пешехода – девятилетнего мальчика, который в результате полученных травм скончался на месте происшествия, – пишет пресс-служба МВД РК

Мальчик был без сопровождения взрослых.

В тот же день, в такое же вечернее время на автодороге по направлению Семей –Талица 66-летний водитель автобуса ПАЗ допустил наезд на находящегося на проезжей части 45-летнего мужчину. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

Третье ДТП произошло на автотрассе Омск – Майкапчагай, не доезжая одного километра до Павлодарской области, где водитель автомашины Honda, не справившись с управлением из-за превышения скорости, допустил опрокидывание, вследствие чего он и двое пассажиров скончались на месте.

По каждому факту начаты досудебные расследования по ст. 345 ч. 3 и 4 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Виновник одного из указанных ДТП, в результате которого погиб малолетний ребенок, задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС. Выражаем глубокие и искренние соболезнования семьям пострадавших. Сейчас в рамках уголовных дел обеспечивается объективное расследование, следственные действия продолжаются, назначены судебные экспертизы, – сказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.