Разведка США считает, что власти КНР не знали заранее о COVID-19

Офис директора национальной разведки США опубликовал доклад, согласно которому американская сторона склоняется к версии о том, что власти КНР не знали заранее о COVID-19 до того, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм вируса, передает Zakon.kz.

Об этом сообщают РИА Новости.

Разведсообщество считает, что официальные лица Китая, вероятно, не знали заранее о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока исследователи Уханьского института вирусологии не выделили его после признания наличия вируса среди населения. То есть если пандемия появилась из-за лабораторного инцидента, они (официальные лица КНР), вероятно, не знали в первые месяцы об этом инциденте, - говорится в докладе.

Как уточняется, разведсообщество уверено, что вирус SARS-CoV-2, который приводит к COVID-19, вероятно, возник и инфицировал человека в результате небольшого контакта не позднее ноября 2019 года.

Первый известный кластер возник в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, - говорится в докладе, опубликованном офисом директора национальной разведки.