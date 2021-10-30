Казахстанский боксер сенсационно нокаутирован в бою за титул WBC

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (4-0, 3 КО) выступил на вечере бокса в Лондоне (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, на арене York Hall Кулахмет провел титульный бой с Хуаном Карлосом Абреу (23-6-1, 21 КО) из Доминиканской Республики. На кону стоял пояс чемпиона WBC International в первом среднем весе, который принадлежал казахстанцу.

Этот поединок был запланирован на десять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Кулахмет потерпел сенсационное поражение нокаутом в седьмом раунде.

Таким образом, для Турсынбая Кулахмета это поражение стало первым в его профессиональной карьере и он лишился пояса WBC, а Хуан Карлос Абреу одержал 24-ю победу на профи-ринге.