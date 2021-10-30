112 казахстанцев с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 30 октября, сообщает Zakon.kz.
Лечение от КВИ продолжают получать 47 562 человека (41 790 + и 5 772 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 243, на амбулаторном уровне – 39 319.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-:
• в тяжелом состоянии – 567,
• в состоянии крайней степени тяжести – 160,
• на аппарате ИВЛ – 112.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
28.10.2021 года зафиксировано 135 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, восемь летальных исходов, 190 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 79 490, летальных случаев – 5033, выздоровевших – 68 685.
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