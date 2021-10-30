В Кордайском районе сотрудникам НИИ проблем биологической безопасности вручили ключи от квартир

В поселке Гвардейском Кордайского района сдали в эксплуатацию три жилых дома на 180 квартир для сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, передает Zakon.kz.
В торжественной церемонии вручения ключей принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область отметил, что это действительно большое достижение.
Это очень нужное производство для нашей страны. Благодаря вашему кропотливому труду казахстанская вакцина получила признание в мире. Вы доказали, что в нашей стране сфера использования биотехнологий весьма развита, у нас работают высококвалифицированные специалисты. На запуск такого завода в других странах уходит три-четыре года, а мы смогли запустить производство за девять месяцев.
Президент дал конкретные поручения по созданию благоприятной среды для работы ученых, работников института, по обеспечению их жильем, по улучшению условий обучения их детей, организации их досуга. В соответствии с поручениями президента повысилась заработная плата сотрудников, сегодня сдали в эксплуатацию жилые дома. Сотрудники полностью обеспечены жильем.
Уверен, что отечественная вакцина внесет значительный вклад в борьбу с коронавирусом и укрепление здоровья населения, – обратился к присутствующим глава региона.
Генеральный директор института Кунсулу Закарья выразила благодарность руководству страны, области за внимание и поддержку, также строителям – за качественную работу.
Аким области приезжал с рабочим визитом в наш поселок более тридцати раз за два года, лично инспектировал ход строительства, был в курсе всех событий. В результате все работы были выполнены качественно и своевременно. Для сотрудников института создаются все необходимые условия: построены жилые дома, детские игровые площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс. Спустя столько лет решился вопрос с жильем. От имени коллектива института выражаем благодарность руководству страны и области, – сказала она.
Квартиры в жилых домах обставили мебелью, проведены инженерные сети.
Физкультурно-оздоровительный комплекс, который находится рядом с жилыми домами, в две смены смогут посещать 120 человек.
Хотите быть в курсе важных новостей?