20-летнего казахстанца назвали одним из лучших бойцов мирового бокса

Британский журналист The Fight Site Тэйлор О’Хиггинс видит огромный потенциал в молодом боксере сборной Казахстана Махмуде Сабырхане, который выступает в весовой категории до 54 килограммов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, в 1/16 финала на Чемпионате мира в Белграде 20-летний казахстанец единогласным решением судей одержал победу над Ин Кю Кимом из Южной Кореи.

20-летний Махмуд Сабырхан из Казахстана в своем первом поединке в Белграде деклассировал южнокорейца Ин Кю Кима, бывшего бронзового призера Чемпионата мира. Блестящее выступление казахстанского универсала. По моему мнению, он – один из лучших бойцов, которых можно наблюдать в этом виде спорта, – написал О’Хиггинс в twitter.