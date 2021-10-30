Кричали "Помогите!" – двое малышей остались одни в павлодарской квартире

В Павлодаре двое малышей остались одни в квартире, передает Zakon.kz.

В областном департаменте полиции уточнили, что звонок в полицию города поступил 29 октября в 16:00. Встревоженный прохожий сообщил, что по ул. Гагарина, 40/1 (шестой подъезд) из окна пятого этажа двое детей кричат "Помогите!"

По указанному адресу были направлены автопатрули, патрулировавшие улицы близлежащего района, и следственно-оперативная группа. По прибытии сотрудниками полиции установлено, что 30-летняя мать двух маленьких детей утром ушла на работу, так как супруг уехал по работе в Нур-Султан, и оставила малышей с 19-летним племянником. Около 15:00 племянник, никого не предупредив, ушел на занятия. Оставшись дома, мальчики 2015-го и 2018-го годов рождения через открытое окно попросили помощь. К приезду полиции племянник вернулся домой. пресс-служба ДП Павлодарской области

В ведомстве отметили, что с детьми все хорошо, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту с матерью проведена беседа профилактического характера о недопущении впредь таких фактов, она предупреждена. Кроме этого, в отношении законных представителей готовится материал в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Павлодара, где будет рассмотрено поведение родителей. пресс-служба ДП Павлодарской области

В ведомстве напомнили, что действующим законодательством предусмотрены меры ответственности лиц, которые заведомо оставили без помощи ребенка, оказавшегося в ситуации, представляющей опасность для его здоровья или жизни, не имеющего возможность самостоятельно справиться с ситуацией в силу различных причин, в том числе и возраста.