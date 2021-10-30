 В Жамбылской области  прошли Дни Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики

В рамках празднования 30-летия Независимости РК в областном центре прошли Дни Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики, сообщает Zakon.kz.

В этнокультурном комплексе "Көне Тараз" прошла ярмарка кыргызских сельхозтоваропроизводителей. Выставку посетили аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, полномочный представитель президента Кыргызстана в Чуйской области Эркин Тентишев, полномочный представитель президента в Таласской области Бакытбек Нарбеков. Они ознакомились с ассортиментом продукции, поговорили с продавцами и покупателями.

Казахи и киргизы – братские народы. Нас связывают общая многовековая история, прочные узы дружбы и добрососедства. Наша общая обязанность и дальше укреплять единство между народами. Необходимо продолжить многовековую традицию межкультурного диалога. Недавно мы принимали участие в традиционном республиканском фестивале манасчи "Ұрааным Манас" в Таласской области Кыргызской Республики. В Бишкеке прошли мероприятия, посвященные 175-летию великого акына Жамбыла Жабаева. Сегодня для жителей Тараза вы устроили настоящий праздник. Уверен, что наши отношения будут и далее углубляться и расширяться. В рамках регионального сотрудничества будем взаимодействовать на основе доверия в различных сферах, в том числе культуры и торговли. В этом году и Казахстан, и Кыргызстан отмечают 30-летие Независимости. Пусть дружба между странами будет крепнуть к нашему всеобщему благу, – обратился к гостям Бердибек Сапарбаев.

Тентишев и Нарбеков выразили признательность за теплый прием и отметили, что сотрудничество между нашими странами неустанно углубляется.

Аграрии привезли 128,6 т продовольственной продукции на сумму 130,8 млн тенге. В том числе 21,7 т картофеля, 19,1 т капусты, 15 т моркови, 2 т лука, 30,1 т яблок, 40 кг сухофруктов и 0,5 т молочной продукции. На продажу были выставлены и сорта многолетних цветов, саженцы деревьев.

Мы привезли более трех тонн овощей, более тонны картофеля. Картофель продаем по 130 тенге за килограмм. За два часа почти все продали. Такие ярмарки выгодны и нам, так как реализуем свою продукцию напрямую, без посредников, – говорит руководитель крестьянского хозяйства "Ынтымак" Мадина Калыбаева.

Цены на продукты были ниже рыночных на 10-20%.

Овощи и фрукты здесь значительно дешевле, чем на базаре, поэтому я купил сразу несколько килограммов. Хочу выразить большую благодарность за предоставленную возможность купить качественные продукты по низкой цене, – сказал житель Тараза Медет Бисембай.

Главным украшением праздника стали выступления творческих коллективов из Кыргызской Республики.

Кыргызская делегация посетила также ряд объектов: ТОО "Super Pharm", спортивный комплекс для занятий настольным теннисом и художественной гимнастикой, центр "Анаға тағзым", этноисторический комплекс "Тектурмас".