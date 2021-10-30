"Барыс" обыграл "Амура" в регулярном чемпионате КХЛ

Казахстанский "Барыс" одержал победу над хабаровским "Амуром" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Zakon.kz.

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом в пользу гостей. Первый период оказался сухим. Никому из хоккеистов распечатать ворота не удалось. Однако во втором "Барыс" все-таки сумел реализовать свой шанс – отличился Кирилл Савицкий, – пишут Vesti.kz.

В итоге заброшенная шайба так и осталась единственной в матче – "Барыс" одержал очередную победу в КХЛ.

Этот результат позволил команде подняться на седьмое место в Восточной конференции. В активе "Барыса" 23 очка.