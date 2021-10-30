Почти половина детей болеют коронавирусом в бессимптомной форме – эксперт

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что около 50% от общего количества детей, заразившихся коронавирусом, переносят заболевание в бессимптомной форме, передает Zakon.kz.

По статистике медицинской, 50% детей болеют коронавирусом бессимптомно, – приводит ТАСС слова Мурашко.

При посещении детской Владимирской областной клинической больницы министр здравоохранения РФ также поручил наладить вакцинацию от коронавируса женщин, срок беременности которых достигает 22 недель, сформировать и направить в регион бригаду детских специалистов из федеральных клиник для оказания медицинской помощи младенцам с ковидом на ИВЛ.