Жусупов вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу в Белграде

Темиртас Жусупов (48 кг) первым из казахстанских боксеров вышел в четвертьфинал ЧМ в Белграде, передает Zakon.kz.

В своем первом поединке на турнире он победил хозяина ринга Омера Аметовича из Сербии со счетом 4:1, – пишет telegram-канал "Спорт Шредингера".

За четвертьфинал уже точно будут биться семь казахстанцев – Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Абылайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Всего на ЧМ-2021 продолжают участие 11 казахстанских боксеров из 13.