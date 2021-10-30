Гололед, низовая метель и туман ожидаются в Казахстане

Синоптики представили прогноз погоды на 31 октября, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области и в Актау ожидается туман.

На севере, востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют туман, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный на северо-востоке области, 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с. В Кокшетау ночью и утром 31 октября ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается гололед, туман. Ветер западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром туман. Ветер западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Актюбинской области возможен туман.

Ночью на севере, в центре, днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области – гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, в центре области 15-20 м/с. В Караганде – гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, на юге области 23 м/с. В Павлодаре ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере и в центре Атырауской области и в Атырау – туман.

В Западно-Казахстанской области на севере ночью и утром возможен туман.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области – туман.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере области – туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный на юго-востоке области, 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. В Петропавловске ночью велика вероятность выпадения осадков (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.