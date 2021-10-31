Мальчик прикрыл собой сестру при нападении собаки в Павлодаре

Старший брат прикрыл собой девочку, и собака укусила его за руку, передает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, дети шли утром на занятия. По словам 11-летнего мальчика, соседский пес внезапно выбежал на дорогу и набросился на них с семилетней сестрой.

Школьники сразу побежали домой и рассказали родителям. Те вызвали полицию и скорую помощь. Врачи оказали медпомощь и отпустили мальчика домой.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили владельца собаки, которого обязали поймать пса и привязать. Владельца привлекли к административной ответственности по статье 408 части 2 КРКоАП – за нарушение правил содержания и выгула домашних животных, из-за чего пострадал другой человек, – сообщили в областном департаменте полиции.

Владельца собаки оштрафовали на 10 МРП – 29 170 тенге.

Правоохранители уведомили сотрудников городской ветеринарной службы о случившемся.