АФК "Кайрат" вырвал победу у "Пезаро" (3:2) в матче третьего тура Основного раунда Лиги чемпионов – 2021/22, передает Zakon.kz.

Итальянцы открыли счет благодаря добиванию Фелипе Тонидандела. Но дубль Даурена Турсагулова помог алматинцам вырвать победу. "Пезаро" сравнял счет, но Диего чудесным ударом вывел команду в Элитный раунд, - сообщает Prosports.kz.

Лига чемпионов – 2021/22. Основной раунд. Группа 4. Третий тур.

Результат: "Пезаро" – АФК "Кайрат" 2:3 (1:1).

Голы: Тонидандел 8, Салас 35 – Турсагулов 18, 28, Диего 35.

"Пезаро": Эспиндола (В), Канал, Куццолино, Фортини, Таборда; Миарелли (В), Весприни (В), Чаппичи, Д'Амброзио, Тонидандел (К), Салас, Онорио, Де Оливейра, Де Лука.

"Кайрат": Игита (В, К), Акбаликов, Диего, Дуглас, Эдсон; Сериков (В), Ранжел, Есенаманов, Турсагулов, Витао, Оразов, Досов.