Газовый баллон взорвался в донерной Костаная

Днем 30 октября в городе Костанай в донерной взорвался газовый баллон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Алау, в 13:54 поступил звонок на пульт "101".

Выяснилось, что по улице Тауелсиздик горел киоск быстрого питания. По прибытии пожарных в 13:58 было установлено, что прогремел взрыв газового баллона, – говорится в сообщении ДЧС.

По уточненной информации ДЧС, на месте пожара, произошедшего после взрыва, обошлось без жертв и никто не пострадал. Пожарные вынесли второй газовый баллон, чтобы избежать следующего хлопка.

Они также помогли хозяину донерной вынести имущество и ценные вещи. В ликвидации ЧС были задействованы 16 человек личного состава и есть единиц техники. Пожар был потушен в 14:28.