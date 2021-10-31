Казахстанский теннисист стал финалистом турнира ATP в Санкт-Петербурге

Казахстанец вместе с представителем Монако Юго Нисом в полуфинале турнира серии АТР 250 в Санкт-Петербурге одолел канадца Дениса Шаповалова и индуса Рохан Бопанна, сообщает Zakon.kz.

В первом сете Андрей и Юго повели со счетом 4:1, но Денис и Рохан смогли сделать два брейка и сократить отставание до минимума. В 10-м гейме при счете ровно Андрей сделал эйс и принес победу – 6:4, говорится в сообщении пресс-службы ФТК.

Два успешно реализованных брейка в четвертом и восьмом геймах позволили канадско-индийскому дуэту выиграть второй сет – 6:2.

На супер тай-брейке соперники шли вровень, но благодаря активным действиям у сетки Голубеву и Нису удалось четыре раза взять подачу оппонентов и вырвать победу со счетом 10:4.

В финале казахстанец и представитель Монако встретятся с лидерами посева парного турнира ST. PETERSBURG OPEN Джэйми Марреем (Великобритания) и Бруно Соаресом (Бразилия).