Британский писатель сместил Майкла Джексона в рейтинге богатых умерших знаменитостей

Впервые за восемь лет американский певец Майкл Джексон перестал возглавлять рейтинг самых богатых умерших знаменитостей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лента.ру, Джексон возглавлял рейтинг с 2013 по 2020 год. Список из 13 имен опубликован на сайте журнала Forbes.

В этот раз первое место в списке занял британский писатель Роальд Даль, автор повестей "Матильда" и "Чарли и шоколадная фабрика". Его попадание в рейтинг связывают с приобретением Netflix прав на экранизацию его произведений у компании Roald Dahl Story Company за 684 миллиона долларов.

На втором месте – американский певец Принс (120 миллионов долларов). Джексон в этом году занял третью строку c доходом 75 миллионов долларов.

В рейтинг также вошли художник-карикатурист Чарльз Шульц, детский писатель Доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гайсел), певец и актер Бинг Кросби, певец Элвис Пресли и другие знаменитости. Доход каждого из них составил менее 30 миллионов долларов. Замыкает список музыкант и один из основателей The Beatles Джон Леннон с 12 миллионами долларов.