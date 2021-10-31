Перестрелка в Атырауской области: врачи рассказали о состоянии раненых

Вечером 30 октября на трассе Атырау – Актобе в районе села Сагиз Кызылкогинского района произошли драка и групповая перестрелка, сообщает Zakon.kz.

Шесть человек получили огнестрельные дробовые ранения.

Один пострадавший скончался, один с незначительным ранением руки отпущен домой, еще один мужчина доставлен в Макатскую районную больницу с травмой руки. Его состояние стабильное, не вызывает опасений. Получает лечение, – рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Атырауской области.

Было отмечено, что троих пострадавших доставили в областную больницу с различными травмами. Их состояние стабильное, получают лечение. Находятся в отделении травматологии под наблюдением врачей.

31 октября в ДП Атырауской области отметили, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия первыми для стабилизации общественного порядка и обеспечения безопасности жителей.

Ситуация стабильная, массовых волнений не наблюдается. Несмотря на это, стражи порядка продолжают работу в усиленном режиме, патрулируя село Сагиз круглосуточно. На месте происшествия задействована следственно-оперативная группа Департамента полиции Атырауской области. Ведется расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (Убийство) - сообщил, начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

30 октября от полученных травм гражданин 1985 года рождения скончался в амбулаторной больнице села Сагиз.