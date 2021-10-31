Какие регионы Казахстана находятся в "красной" и "желтой"зонах

31 октября 2021, 14:39
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Четыре региона Казахстана находятся в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 октября 2021 года:

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы и Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент и Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.


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