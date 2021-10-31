1 ноября в Нур-Султане и четырех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

В городе Нур-Султан ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области – туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, западе, юге области 15-20 м/с, – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем на северо-востоке области ветер юго-западный 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области на севере ночью и утром ожидается туман.

На западе Павлодарской области ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем порывы ветра 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.